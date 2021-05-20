Цырдя: Санду борется с теми, кто боролся с Плахотнюком

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Заявленная Майей Санду борьба с коррупцией фактически превратилась в борьбу с оппозицией. Об этом на частном телеканале заявил депутат-социалист Богдан Цырдя.

– Майя Санду борется с теми, кто боролся с олигархами, с теми, кто боролся с Плахотнюком, с неугодными политиками, с пророссийскими партиями, – подчеркнул Цырдя.

Социалист указал также на запятнанный состав команды Майи Санду и сомнительную репутацию кандидатов в депутаты от приближенной к ней ПДС.

– Когда ты борешься с коррупцией, то ты борешься с коррупционерами, а не собираешь их вокруг себя. У них в списках уже два уголовника. Майя Григорьевна, у тебя совесть есть или ты всех за идиотов считаешь? Борьба с коррупцией – это главный лозунг “соросят”. Они везде с ним приходят: в Грузии – Саакашвили, на Украине – Зеленский, в Молдове – Санду. Заканчивается это вы видели чем. В Грузии война, в Украине война. Не дай Бог, чтобы в Молдове было то же самое, – заключил Богдан Цырдя.

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