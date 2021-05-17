Цырдя – Санду: А давайте на два месяца отключим воду в президентуре и посмотрим, как вы без неё справитесь

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По вине Майи Санду Молдова не получит более 50 миллионов долларов внешней помощи для финансирования сотен проектов по водоснабжению, включая важнейшие проекты для городов Сороки и Комрат. Президент накануне отклонила закон, дававший право временно исполняющему обязанности правительству подписывать соглашения о предоставлении средств, и заявила, что “два месяца погоды не сделают”. Депутат ПСРМ Богдан Цырдя подверг жёсткой критике эту декларацию главы государства.

Попробуйте вы прожить два месяца в селе без воды. Или, госпожа Санду, давайте мы вам в президентуре отключим воду на 2 месяца и дадим вам ту воду, которую используют в Сороках. Посмотрим, как вы отреагируете, – сказал он на брифинге для прессы.

Решение президента он назвал циничным и бесчеловечным.

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