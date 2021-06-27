Цырдя: Разве Штефан воевал за Молдову для того, чтобы Санду продала её иностранцам?! (ВИДЕО)

Цырдя: Разве Штефан воевал за Молдову для того, чтобы Санду продала её иностранцам?! (ВИДЕО)

У нас украли не только ВЕМ, миллиард и аэропорт. У нас крадут детей, семьи, будущее, Родину. Об этом на встрече с жителями Штефан-Водэ говорил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.  

– За что воевал Штефан? За то, чтобы Санду пообещала продавать молдавскую землю иностранцам? Она до сих пор этого не сделала, потому что у неё нет правительства и парламента. Они спорят сейчас: продавать землю вместе с молдаванами или без них, – сказал Цырдя. 

Он призвал граждан объединиться вокруг Владимира Воронина и Игоря Додона – людей из народа и для народа, верящих в Бога и помогающих нуждающимся.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md