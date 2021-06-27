Цырдя: Разве Штефан воевал за Молдову для того, чтобы Санду продала её иностранцам?! (ВИДЕО)

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У нас украли не только ВЕМ, миллиард и аэропорт. У нас крадут детей, семьи, будущее, Родину. Об этом на встрече с жителями Штефан-Водэ говорил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– За что воевал Штефан? За то, чтобы Санду пообещала продавать молдавскую землю иностранцам? Она до сих пор этого не сделала, потому что у неё нет правительства и парламента. Они спорят сейчас: продавать землю вместе с молдаванами или без них, – сказал Цырдя.

Он призвал граждан объединиться вокруг Владимира Воронина и Игоря Додона – людей из народа и для народа, верящих в Бога и помогающих нуждающимся.

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