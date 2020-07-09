Цырдя разгромил в пух и прах оппозицию с трибуны парламента (ВИДЕО)

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В разгар пандемии и кризиса группировка Плахотнюка выдвинула вотум недоверия министру, который на самом деле заслуживает похвалы и уважения всей страны. Об этом с трибуны парламента заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Народный избранник разбил в пух и прах все обвинения, предъявленные оппозицией в адрес Виорики Думбрэвяну, и напомнил коллегам об их “заслугах” в Минздраве.

– В чем обвиняют Виорику Думбрэвяну. В коррупции? Так она не украла ни лея! В схемах типа сдачи в аренду помещений больниц? Тоже нет. Это делал министр Усатый в 2013-м. Может, она участвовала в фиктивных тендерах? Украла медикаменты, аппараты ИВЛ? Нет. В этом обвинили Руксанду Главан, которая защищала собственные фирмы, а госпожа Думбрэвяну разрушила эту монополию в Агентстве медикаментов, а теперь, будем называть вещи своими именами, ей за это мстят, – сказал он.

Цырдя напомнил, что Думбрэвяну не только не повысила, а, наоборот, понизила цены на медицинские услуги. Обвинения в том, что медицина страны находится в ужасном состоянии якобы именно по ее вине, депутат ПСРМ назвал абсурдом.

– То есть, до ноября 2019 года мы были на одном уровне со Швейцарией и Японией, у нас были оборудованные больницы. Наверное, у нас лечились Трамп, Макрон и Меркель, но всё это пропало в марте 2020 года, – пошутил он.

Депутат ПСРМ напомнил, что лабораторий в нашей стране не хватает по вине Руксанды Главан, решением которой большинство из них были ликвидированы. Перечислил он и другие “достижения” тех, кто ранее возглавлял Министерство здравоохранения и ничего не сделал для улучшения ситуации в системе здравоохранения, а сейчас, будучи в оппозиции, ищет виноватых.

– Вы обвиняете Виорику Думбрэвяну в катастрофе, которую сами и создали. Вам не стыдно? Я знаю, что нет. Вы говорите, что мы не были готовы к пандемии. А кто был готов?! Может, США, с 134 тысячами умерших? Великобритания, с 44 тысячами? Италия, с 35 тысячами? У нас 614 умерших. Вы это называется “плохим управлением”? У нас, в самой бедной стране, ситуация обстоит гораздо лучше, чем во многих богатых странах, благодаря врачам и госпоже Думбрэвяну, – сказал он.

“А что сделали вы для борьбы с коронавирусом?”, – спросил оппозицию депутат. И сам же и ответил:

– Проводили митинги и протесты, распространяя коронавирус. Заблокировали российский кредит и повышение зарплат врачей в апреле на 10%. Сейчас заблокировали повышение зарплат на 30%. Вы призывали граждан не платить за полис обязательного медицинского страхования в надежде, что система падёт. Распространяли ложь, что на “Дойне” выкопали ямы для могил. А сейчас, как шакалы, набросились на госпожу Думбрэвяну, которая рисковала собой всё это время.

Подводя итог, Богдан Цырдя отметил, что за первые 5 месяцев 2020 года смертность в Молдове, даже учитывая летальные исходы от коронавируса, на 15% ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

– И это – главное достижение действующего министра. За последнюю неделю число новых случаев коронавируса сократилось на 24%, вылечились 60% заболевших, в том числе 75% врачей. Кстати, в США сегодня 22 тысячи новых случаев коронавируса, а в Румынии – 621. Поздравляю вас с этим, – подытожил Цырдя.

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