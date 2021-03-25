Цырдя рассказал по пунктам, как Санду провалила избрание правительства Гросу

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

На самом деле Игорь Гросу и Майя Санду сделали всё возможное, чтобы не было голосов за правительство.

Они имитировали переговоры. Всё было запланированным шоу.

1️⃣ Санду выдвинула кандидата Игоря Гросу от партии с 15 мандатами.

2️⃣ Всё правительство Гросу – члены ПАС. Захоти они голоса, то предложили хотя бы Нэстасе министром!

3️⃣ Гросу сразу же отказался от переговоров с ПРО-Молдова и с Пентру Молдова. Это 22 депутата!

4️⃣ Гросу требовал от Слусаря и ППДП не голосовать за него! Также он признался, что ПАС тоже не собирается голосовать за кабмин.

5️⃣ Учитывая, что у ПСРМ свой кандидат, было ясно, что социалисты не проголосуют за Гросу. Иначе, зачем тогда выдвигали Головатюка? Другими словами, Гросу получил бы 0 голосов!

6️⃣Гросу выдвинул тот же кабмин, что и в прошлый раз! Но ведь кабмин Гаврилица получил 0 голосов. Зачем тогда выдвигать тех же людей, которые замешаны в коррупции и имеют 0 шансов получить голоса? Так на это и расчёт!

7️⃣Программа Гросу на 90 % – программа Гаврилицы. Единственная новизна – тотальный локдаун, который уничтожит всю экономику и лишит сотни тысяч граждан средств к существованию! Вы этого желаете?

8️⃣На самом деле Санду действовала по четкому плану, координируя все свои действия с послом и с КС.

9️⃣Санду потребовала отставки правительства Кику, она почти 2 месяца не предлагала правительство, создав тотальный хаос! Она же выдвинула Гаврилицу, не имея голосов, убрала через шантаж Дурлештяну, пыталась через шантаж разрушить парламентское большинство! Она же растянула процесс выдвижения премьера, игнорируя кандидатуру большинства. И всё для одной цели – досрочных выборов на фоне полной пандемии и сотен трупов!

🔟 Санду, конечно, обратится в КС и тот, видимо, разрешит ей распустить парламент. Но тем самым КС докажет, что он в кармане Санду и выставит себя вне правового поля. Как и Санду, в принципе. А там где нет права, там действует закон джунглей…