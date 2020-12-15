Цырдя рассказал об истинных причинах “протеста фермеров”

Протест миллионеров. Перекрыли улицы тракторами по 150000 евро штука. Гудят. Включили моторы по полной. Решили всем испортить жизнь и настроение.

Напомним, что в этом году самые большие субсидии в сельском хозяйстве за всю историю Молдовы – 1, 1 млрд леев!

Но миллионеры под руководством Слусаря недовольны. Требуют еще…за счет пенсионеров, инвалидов, учителей.

Протесты фермеров – это лишь один из вариантов ответа посла США и обслуживающих его олигархов.

На кону Республиканский стадион, где США хотят разместить третье по величине в мире посольство и разведцентр.

Также США сильно раздражены намерением ПСРМ расторгнуть договор о концессии 40 % молдавской территории в пользу американского офшора Frontera Resources LTD!

Послы ЕС, США и Румынии недовольны и законопроектами о русском языке, российских новостях. ПСРМ хочет вернуть статус русского языка, вернуть российские новости, как того хотят более миллиона граждан страны. Но это не нравится послу.

Напомним, что все эти беззакония (в том числе закон о выплате миллиарда долларов гражданами страны) совершились во времена правления олигарха Владимира Плахотнюка и премьерства Павла Филипа. И они готовы костьми лечь, чтобы граждане и дальше платили миллиард, который они украли.

Вот почему в четверг и пятницу все силы будут брошены к парламенту. Сельские лидеры-миллионеры, комбатанты, мэры из ассоциации CALM (получала гранты от фондов Сороса). Рулить “лидерами” будет Слусарь, обслуживающий Майю Санду, комбатантами будет управлять Кирилл Моцпан. Возможно, и Усатый подбросит сотню-другую профессиональных гопников.