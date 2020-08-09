Цырдя рассказал о технологии войны «соросят» против ПСРМ

Цырдя рассказал о технологии войны «соросят» против ПСРМ

Авторский комментарий политолога от первого лица.

В последние три месяца «соросята» из ПДС начали тотальную войну против ПСРМ. Технология следующая:

⁃ Шаг первый. Грантососы из «Ziarul de gardă» и портал anticoruptie, зарабатывающие сотни тысяч евро у Сороса, НФД и ЕФД, получают заказ: треснуть ПСРМ и лично Додона.

⁃ Шаг второй. Так как ПСРМ не была у власти, писать особо не о чем. И тут – эврика! Они начинают писать про имущество. Добавляют красок, надувают цены. Вывод предсказуем: «в ПСРМ одни олигархи. Возможно, у них есть банки, яхты, крупные АЗС и нефтяные скважины. Но они их прячут. Надо проверить!».

⁃ Шаг третий. «Соросята» из ПДС берут заказуху соросят из «Ziarul de gardă» и обращаются в Агентство по неподкупности с требованием проверить возможные счета, яхты, роллс-ройсы.

⁃ Шаг четвертый. В Агентстве по неподкупности сидит дама, сторонница ПДС. Она тут же берет запрос и начинает тотальные проверки: счета за коммуналку, школу, спортклуб, одежду и тд. Потом она делает обращение в Генпрокуратуру, требуя завести уголовное дело. Обращения нарушают все возможные нормы и законы.

⁃ Шаг пятый. «Соросята» — Раду Мариан, Вероника Рошка, Думитру Алайба — получают ответ из Агентства по неподкупности. Мол, начаты проверки! Ответ тут же публикуют все те же СМИ из сети Сороса и ЕФД – «Ziarul de gardă», anticoruptie, ТВ8, PRO TV, Jurnal и т.д.

⁃ Шаг шестой. Теперь «соросята» сидят и со смеху умирают, как вы бегаете по ГП, Агентству по неподкупности, как пытаетесь доказать всем, что вы не вор! На это уходят месяцы. И всё это время ваше фото бродит по интернету в рубрике «коррупционер».

Что скажете? Красиво работают?

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Очень прАвы были советские в 1940-41-47-48.
    Всю эту гнойную и шипящую кодлу взяли на прицелы, одних – в землю, других – на восток, а третьих – на запад.

    Сейчас бы такая операция тоже не помешала.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md