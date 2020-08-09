Цырдя рассказал о технологии войны «соросят» против ПСРМ

Авторский комментарий политолога от первого лица.

В последние три месяца «соросята» из ПДС начали тотальную войну против ПСРМ. Технология следующая:

⁃ Шаг первый. Грантососы из «Ziarul de gardă» и портал anticoruptie, зарабатывающие сотни тысяч евро у Сороса, НФД и ЕФД, получают заказ: треснуть ПСРМ и лично Додона.

⁃ Шаг второй. Так как ПСРМ не была у власти, писать особо не о чем. И тут – эврика! Они начинают писать про имущество. Добавляют красок, надувают цены. Вывод предсказуем: «в ПСРМ одни олигархи. Возможно, у них есть банки, яхты, крупные АЗС и нефтяные скважины. Но они их прячут. Надо проверить!».

⁃ Шаг третий. «Соросята» из ПДС берут заказуху соросят из «Ziarul de gardă» и обращаются в Агентство по неподкупности с требованием проверить возможные счета, яхты, роллс-ройсы.

⁃ Шаг четвертый. В Агентстве по неподкупности сидит дама, сторонница ПДС. Она тут же берет запрос и начинает тотальные проверки: счета за коммуналку, школу, спортклуб, одежду и тд. Потом она делает обращение в Генпрокуратуру, требуя завести уголовное дело. Обращения нарушают все возможные нормы и законы.

⁃ Шаг пятый. «Соросята» — Раду Мариан, Вероника Рошка, Думитру Алайба — получают ответ из Агентства по неподкупности. Мол, начаты проверки! Ответ тут же публикуют все те же СМИ из сети Сороса и ЕФД – «Ziarul de gardă», anticoruptie, ТВ8, PRO TV, Jurnal и т.д.

⁃ Шаг шестой. Теперь «соросята» сидят и со смеху умирают, как вы бегаете по ГП, Агентству по неподкупности, как пытаетесь доказать всем, что вы не вор! На это уходят месяцы. И всё это время ваше фото бродит по интернету в рубрике «коррупционер».

Что скажете? Красиво работают?