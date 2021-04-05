Цырдя рассказал, как Санду вместе с командой попытались “сбить” договорённость Додона о 180 тысячах “Спутника”

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Давайте разберемся, как Майя Санду и её команда пытались “сбить” серьёзное достижение Игоря Додона: получение 180 000 вакцин Спутник V из России.

Задача Санду состояла в том, чтобы отвлечь внимание граждан от этого, дискредитировать власть, сменить тему общественных дискуссий.

Теперь давайте посмотрим на действия команды Санду и послов:

1-2 апреля Додон находился с визитом в Москве;

1 апреля Игорь Додон заявил: Россия пожертвует Молдове 180 000 доз вакцины Спутник V;

В тот же день посол ЕС Михалко срочно встречается с и.о. премьера Чокоем. Посол США Хоган встречается с Санду и Усатым. Михалко убеждает Чокоя внедрить более жёсткие меры ЧП.

1 апреля вечером Комиссия по ЧП и и.о. премьера объявили о новых ограничительных мерах на следующие 60 дней. В их числе – запрет на посещение парков и игровых площадок, что вызывает возмущение граждан.

1 апреля вечером Усатый на ТВ8 (Cutia Neagra) заявляет, что одного из депутатов ДПМ изнасиловали 6 бизнесменов. Граждане начинают обсуждать эту тему.

2 апреля Воронин на ТВ8 (Întreaba Ghețu) заявляет, что воры хотят остаться у власти! Днем ранее тот же Воронин заявлял, что выборы во время пандемии – преступление.

2 апреля Майя Санду заявляет, что обратится в КС, чтобы аннулировать ЧП.

2 апреля советник президента Негруца (был осужден на 3 года за коррупцию) заявил, что Додон готовит “кражу миллиарда-2”!

3 апреля советника президента Гаврилица заявляет: Додон хочет украсть 20 млрд леев из Нацбанка!

3 апреля – похищение судьи Н. Чауса, с участием СБУ.

Уже 3 апреля, фактически, с возвращением Игоря Додона из Москвы, мэр столицы Ион Чебан отменил ограничение на посещение парков…

И так Санду действует каждый раз. Ничего не делая для граждан, дискредитирует оппонентов, присваивая себе их заслуги.