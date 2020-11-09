Цырдя рассказал, как Санду “на ходу меняет свой политический пол”

Цырдя рассказал, как Санду “на ходу меняет свой политический пол”

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица. 

Уважаемые сограждане!

Вы все замечаете, как Санду буквально на ходу меняет свой политический пол?

1. Она сегодня говорит по-русски, хотя отменила обязательное изучение русского языка, превратив его в иностранный язык! Тем самым она намекнула, что и носителей русского языка не считает гражданами Молдовы!

2. Она говорит, что уважает ветеранов, хотя недавно утверждала, что военный преступник Антонеску – историческая личность. Она же заявила 9 мая 2018 года, что “победивших и проигравших во Второй мировой войне нет”, что это день скорби и чуть ли не стыда!

3. Она сняла ролик в монастыре (без ведома настоятеля), появившись в облике смиренной христианки, хотя сама запретила капеллы и иконы в школах и ни разу не поздравляла граждан с церковными праздниками!

4. Она уже говорит про государственность, хотя на ProTV призналась, что на референдуме проголосовала бы за унирю с Румынией!

5. Она уже говорит и про семейные ценности, хотя 8 марта 2018 года участвовала в марше солидарности с ЛГБТ, организованном GenderDOC-M (ЛГБТ), поддерживает гей-парады!

6. Она говорит, что все граждане равны, вне зависимости от этноса, религии и т.д. Но 1 ноября её депутат Игорь Гросу назвал приднестровцев сепаратистами! Даже в своих листовках она пишет, что 36% проголосовавших за неё – хорошие люди! А остальные 64%, выходит, – нехорошие, мерзавцы, второсортные?

7. Она говорит, что будет заботиться о пенсионерах. А вот её районный советник, педагог из Окницы, назвал всех пенсионеров “идиотами”, потому что они голосуют за дружбу с Россией! И Санду, и Гросу поддержали советника, не извинились по сей день!

8. Санду уже чуть ли не хвалит Россию, обещая взвешенную внешнюю политику. Но, будучи премьером, отказалась поехать в Москву. 12 мая 2020 года в интервью Дмитрию Гордону заявила, что украинская армия на Донбассе спасла Молдову от военного вторжения России! “Цель Кремля – контролировать Молдову и Украину, чтобы наши страны остались в серой зоне между Европой и Россией, подконтрольной Москве”, – отметила она. А в интервью “Euronews” она четко сказала, что “наша цель – евроинтеграция”. И это сбалансированная политика?!

9. 7 ноября в эфире RTR Moldova Санду заявила: “Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить права людей, включая русских”. Однако, будучи премьером, она отказалась вернуть статус русского языка, российские новости, “гагаузский пакет законов”, отказалась принять закон о переводе инструкций к лекарствам на русский язык.

10. Она говорит, что нужно объединять граждан. Но, будучи премьером, издала постановление, что 23 августа – день памяти жертв тоталитарных режимов, коим она считает СССР!

Друзья, коллеги, граждане! Санду – это волк. И она считает, что вокруг неё одни овцы, коим она предлагает выбрать её пастухом!

Но на второй же день, как правило, волк съедает овцу! Так давайте будем свободными и гордыми людьми! Скажем Санду нет, а Молдове – да!

На момент выхода материала упомянутые в нём лица данные заявления не прокомментировали.

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