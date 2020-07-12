Цырдя рассказал, как Плахотнюк распределил задачи между своими “консервами”

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Среди сателлитов Плахотнюка можно легко разглядеть некое разделение труда.

1. ПРОдам Молдову собирает подписи по отставке президента.

2. Усатый запустил флешмоб “ПРОсигналь, если ты против Додона”.

3. ОПГ “Шор” поставлена задача проводить протесты у офисов ПСРМ, парламента. Костяк протестующих – пенсионеры.

4. Шелин и Валько (СДПМ) взяли на себя малый и средний бизнес. Основная акция – лайвы в фб, иногда протесты.

Консервы Плахотнюка в парламенте также выполняют свои задачи.

а) Консерва-1 еженедельно представляет видео с кульком.

б) Консерва-2 бросает кульки по парламенту, требует освободить похищенного депутата, требует кадры видеокамер, продвигает мессаджи Плахотнюка.

в) Консерва-3 обращается в КС, требует заблокировать социальные инициативы, принятые на днях.

г) Консерва-4 требует немедленно “освободить” Гацкана!

Все эти консервы убедили Санду объявить бойкот и заблокировать работу парламента. Они же толкают Санду на альянс с Канду, что равнозначно самоубийству Майи Григорьевны…