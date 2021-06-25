Цырдя рассказал, как Майя Санду и её партнёры пытались украсть у народа больницы (ВИДЕО)

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Либералы и “зелёные” хотели отнять у государства 10 га земли стоимостью 100 миллионов евро, то есть 2 миллиарда леев. Они же подписали в 2014 году соглашение с Всемирным банком о проекте “Модернизация сектора здравоохранения в Республике Молдова”. Молдова получила 31 миллион долларов в виде кредита 2.5 -4.6 % годовых, а взамен обязалась рационализировать больницы и количество коек в них. Данное решение поддержала в том числе Майя Санду, рассказал на брифинге для прессы депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– В результате рационализации мы потеряли 2089 коек в больницах. Это приблизительно 10-12 больниц! За каждую койку ВБ обещал в среднем 1715 долларов! Сокращение коек привело к сокращению числа врачей на 328 человек, а 25 марта 2016 года был издан приказ о ликвидации 16 из 26 государственных лабораторий, – рассказал он.

Сразу после начала внедрения проекта, отметил он, в 2016 году мы получили рекордное количество смертей от онкологии – 6226, от диабета – 410. В 2017 году в Молдове была самая низкая рождаемость за всю историю страны – 34 060 детей. В том же году цены на лекарства взлетели на 200 – 300%.

– А потом началась пандемия! В 2020-2021 годах от ковида умерло 6 173 граждан, из них 134 медработника. А всё потому, что не хватало коек, лекарств, оборудования, лабораторий! Всё из-за их реформ и атак на медицину! – подчеркнул он.

Как только Санду стала президентом, напомнил Цырдя, она нанесла еще один удар по медикам – “заморозила” проект ПСРМ по повышению зарплат на 40% .

– Врачи должны знать: больницы в любой момент могут быть закрыты, а они всегда будут под риском потери работы! То же самое касается учителей! На окружение Санду давит строительная мафия, которая хочет забрать эти лакомые куски земли! А на саму Санду давит Всемирный банк, который убеждён, что у нас слишком много школ и больниц…Поэтому делайте выводы. И помните: Родина не продается! – подытожил он.

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