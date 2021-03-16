Цырдя раскрыл план Санду: что задумала президент

Санду всё-таки пошла на переговоры с парламентом. По нашей информации, на неё повлияли 2 фактора:

а) Пандемия и стремительный рост числа заражённых на фоне отсутствия полноценного правительства. А правительство не выдвигает Санду. Значит, она ответственна за эту сложную ситуацию;

б). Один очень активный посол, который, понимая риски обвала рейтинга Санду и потери контроля над ситуацией, оказал мощное давление на Майю Григорьевну, заставив пойти на переговоры с парламентскими фракциями (читай – ПСРМ).

Но в чём смысл переговоров, когда Майя Санду отказывается принять кандидатуру парламентского большинства?

1. Назначить своего кандидата Гаврилицу, чтобы её опять отверг парламент, а значит, появились мотивы для роспуска парламента? Но это неконституционно.

2. Выдвинуть другого кандидата, ожидая что и за него не проголосуют? Но и в этом случае КС заявит, что есть парламентское большинство и кандидат в премьеры!

3. Назначить премьером Нэстасе на 3 месяца для стабилизации ситуации? А зачем Санду поднимать Нэстасе? Её задача – окончательно похоронить его. 4. Может быть, задача с помощью генпрокурора напугать Шора, чтобы он покинул парламентское большинство? Может быть. Но тогда досрочные выборы пройдут при полной пандемии и вся ответственность ляжет на Санду. А ей это надо? Может и надо, но мы не уверены.

5. А может, Санду хочет выманить Илана Шора и создать своё большинство со своим временным правительством? За 3 месяца стабилизирует ситуацию, раздавит ПСРМ, и – вуаля: берёт вместе с Усатым весь парламент? И такое возможно. Но Санду сейчас будет стараться держаться в стороне от Шора. Альянс с ним возможен после досрочных выборов. На данном этапе Санду чувствует себя спокойно в альянсе с партиями Плахотнюка – “Про-Молдова”, ДПМ, “Нашей партией” Усатого.

6. Видимо, Майя Григорьевна ищет соглашения с Игорем Додоном по поводу досрочных выборов. ДПМ, “Про-Молдова” и ППДП не желают выборов. Единственная партия, которая готова на это, при определённых условиях – ПСРМ.