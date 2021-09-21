Цырдя: Придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС

Думитру Алайба утверждает, что это благодаря ему и ПДС Шор, Плахотнюк, Платон и Кавкалюк находятся в розыске.

Лихо закрутил.

На самом деле благодаря им эти господа успешно покинули страну и вряд ли вернутся.

И в ПДС как боялись раньше, так боятся и сейчас произносить имя Плахотнюка всуе.

И никогда они его не арестуют.

И миллиард не вернут.

И людей Плахотнюка из Нацбанка, МВД, Интерпола вряд ли снимут.

Ибо возьмутся за Плахотнюка – выйдут на себя….

P.S. Уверен, придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС.

За миллиард, аэропорт, Джуржулешты, Республиканский стадион, распродажу локомотивов ЖДМ.

Правда рано или поздно выйдет наружу. Убеждён.