Цырдя: Придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС

Авторский комментарий политолога, депутата Блока коммунистов и социалистов от первого лица.
Думитру Алайба утверждает, что это благодаря ему и ПДС Шор, Плахотнюк, Платон и Кавкалюк находятся в розыске.Лихо закрутил.На самом деле благодаря им эти господа успешно покинули страну и вряд ли вернутся.И в ПДС как боялись раньше, так боятся и сейчас произносить имя Плахотнюка всуе.И никогда они его не арестуют.И миллиард не вернут.И людей Плахотнюка из Нацбанка, МВД, Интерпола вряд ли снимут.Ибо возьмутся за Плахотнюка – выйдут на себя….P.S. Уверен, придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС.За миллиард, аэропорт, Джуржулешты, Республиканский стадион, распродажу локомотивов ЖДМ.Правда рано или поздно выйдет наружу. Убеждён.
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