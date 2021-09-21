Цырдя: Придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС

Цырдя: Придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС

Авторский комментарий политолога, депутата Блока коммунистов и социалистов от первого лица.  

Думитру Алайба утверждает, что это благодаря ему и ПДС Шор, Плахотнюк, Платон и Кавкалюк находятся в розыске.
Лихо закрутил.
На самом деле благодаря им эти господа успешно покинули страну и вряд ли вернутся.
И в ПДС как боялись раньше, так боятся и сейчас произносить имя Плахотнюка всуе.
И никогда они его не арестуют.
И миллиард не вернут.
И людей Плахотнюка из Нацбанка, МВД, Интерпола вряд ли снимут.
Ибо возьмутся за Плахотнюка – выйдут на себя….
P.S. Уверен, придёт тот день, когда в розыске окажутся и господа из ПДС.
За миллиард, аэропорт, Джуржулешты, Республиканский стадион, распродажу локомотивов ЖДМ.
Правда рано или поздно выйдет наружу. Убеждён.
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