Цырдя презентовал свой научный труд об НПО-кратии в Молдове на русском языке

Политолог, депутат парламента Молдовы, кандидат политических наук Богдан Цырдя презентовал книгу «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» в информационном агентстве «Интерфакс» в онлайн-формате. В своей презентации он затронул тему глобального передела мира и информационного пространства, которое осуществляют различные НПО и НКО, финансируемые западом, на постсоветском пространстве.

Книга представляет собой научный труд, в котором раскрывается деятельность молдавских некоммерческих неправительственных организаций, финансируемых западом, в том числе США и Европейским союзом. По словам автора, «посредством внешнего финансирования НПО смогли проникнуть во все госструктуры Молдовы: парламент, администрацию президента, чтобы мониторить их, делать экспертизы».

Цырдя привел прошлогодние выборы главы Республики Молдова в качестве примера влияния этих структур на политический расклад. Он утверждает, что «средства, полученные от западных фондов, открыто качали в электоральный фонд Майи Санду». Схема, как оказалось, простая: сначала открывалось НПО, в него закачивались деньги под какой-либо проект, а позже весь электоральный штаб Майи Санду становился формально членом этого НПО.

– В своей работе я на тысячах примеров показываю, что все это является пропагандисткой шелухой. И те НПО, которые действуют на пространстве СНГ, ничего общего не имеют с демократией, гражданским обществом, национальными интересами государств и граждан, а также с насущными проблемами, потому что они продвигают собственную повестку, — рассказал Цырдя «Газете.Ru».

По его словам, в Молдове в настоящее время больше 14 тыс. НКО, средний годовой бюджет которых составляет около 108 млн евро. Он отмечает, что по сути, некоторые НКО имеют бюджеты больше, чем почти все молдавские больницы.

Отвечая на вопросы, эксперт подчеркнул, что деятельность НПО и НКО, которые говорят о гуманитарном характере своей деятельности, на самом деле преследует иные цели.

– На всем пространстве СНГ формируется мощнейшая сеть внешнего управления, фактически создается кордон из НПО, движений и партий, пришедших во власть во всех странах Восточно-европейского партнерства, которые продвигают идеи интеграции в НАТО и в ЕС, — рассказал Богдан Цырдя.

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