Цырдя: Представители ПДС участвовали в краже миллиарда на всех этапах (ВИДЕО)

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На ключевом заседании правительства от 25 сентября 2014 года, которое положило началу кражи, присутствовала Майя Санду. Однако она не задала ни одного вопроса, молча проголосовав за все 10 проектов, в том числе законы, которые позволили украсть миллиард. Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя во время брифинга для прессы.

Законы изменялись без участия парламента, без публичных слушаний, без консультаций с банками! Другими словами, всё делалось в спешке и тайно! Вот так был принят преступный закон №187 от 28.09.2014 года. Внимание: в пояснительной ноте было написано, что этот закон принимается по рекомендации МВФ и Всемирного банка, где Санду работала советником! Зачем нужно было менять законы, которые отлично функционировали 20 лет, и благодаря которым у нас не было ни одной крупной кражи из банков? Законы изменили как раз для того, чтобы организовать кражу, «отключить» ключевые институты страны от её предотвращения, – заявил Цырдя.

Он также представил аудиозапись заседания правительства, на котором Майя Санду не задала ни одного вопроса, молча проголосовав за все 10 проектов, в том числе законы, которые позволили украсть миллиард. Цырдя также рассказал, что заместитель Санду в ПДС, Игорь Гросу, участвовал и в заседании от 13 ноября, голосовав за выделение 9,5 млрд леев. А сама Санду 27 марта 2015 года голосовала за секретное постановление о выделении 5,4 млрд леев трём банкам!

Богдан Цырдя также адресовал ряд вопросов Майе Санду:

1. Почему она голосовала 25 сентября за изменение финансовых законов, которые привели к краже? По глупости, из интереса или по просьбе Всемирного банка? Почему без парламента?

2. Почему её подчинённый голосовал за выделение 9,5 млрд трём банкам в 2014 году, а она голосовала за выделение ещё 5,4 млрд в 2015-м? Почему секретно? Неужели потому, что деньги воровались?

3. Почему она согласилась дать деньги 3-м банкам, если они не просили этого?

4. Если спасли три банка, почему закрыли их в 2015-м? Чтобы запутать следы? Так почему не оставили банки, чтобы они вернули кредит?

5. Почему дали трём банкам 14 млрд леев, если активы по депозитам составляли 6 млрд, и то, не факт?

6. И последнее. Почему Санду вернула в парламент наш проект по аннулированию закона №235 – то есть, Закона о миллиарде? А знает ли Санду, что парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда просила пересмотреть этот закон? Кстати, в своей мотивации она написала, что этот закон может ослабить и лишить денег Нацбанк! Отлично! А то, что он лишит 25 млрд леев наших граждан, это нормально? Так поступают хорошие люди?

А мы думаем, что хорошие люди не участвуют в кражах миллиардов, не перекладывают возврат денег на плечи граждан. Такое делают только преступники и мафиози. А преступники должны сидеть в тюрьме, — заключил социалист.

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