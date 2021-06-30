Цырдя: Представители ПДС участвовали в краже миллиарда на всех этапах (ВИДЕО)

Цырдя: Представители ПДС участвовали в краже миллиарда на всех этапах (ВИДЕО)

На ключевом заседании правительства от 25 сентября 2014 года, которое положило началу кражи, присутствовала Майя Санду. Однако она не задала ни одного вопроса, молча проголосовав за все 10 проектов, в том числе законы, которые позволили украсть миллиард. Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя во время брифинга для прессы.

Законы изменялись без участия парламента, без публичных слушаний, без консультаций с банками! Другими словами, всё делалось в спешке и тайно! Вот так был принят преступный закон №187 от 28.09.2014 года. Внимание: в пояснительной ноте было написано, что этот закон принимается по рекомендации МВФ и Всемирного банка, где Санду работала советником! Зачем нужно было менять законы, которые отлично функционировали 20 лет, и благодаря которым у нас не было ни одной крупной кражи из банков? Законы изменили как раз для того, чтобы организовать кражу, «отключить» ключевые институты страны от её предотвращения, – заявил Цырдя.

Он также представил аудиозапись заседания правительства, на котором Майя Санду не задала ни одного вопроса, молча проголосовав за все 10 проектов, в том числе законы, которые позволили украсть миллиард. Цырдя также рассказал, что заместитель Санду в ПДС, Игорь Гросу, участвовал и в заседании от 13 ноября, голосовав за выделение 9,5 млрд леев. А сама Санду 27 марта 2015 года голосовала за секретное постановление о выделении 5,4 млрд леев трём банкам!

Богдан Цырдя также адресовал ряд вопросов Майе Санду:

1. Почему она голосовала 25 сентября за изменение финансовых законов, которые привели к краже? По глупости, из интереса или по просьбе Всемирного банка? Почему без парламента?

2. Почему её подчинённый голосовал за выделение 9,5 млрд трём банкам в 2014 году, а она голосовала за выделение ещё 5,4 млрд в 2015-м? Почему секретно? Неужели потому, что деньги воровались?

3. Почему она согласилась дать деньги 3-м банкам, если они не просили этого?

4. Если спасли три банка, почему закрыли их в 2015-м? Чтобы запутать следы? Так почему не оставили банки, чтобы они вернули кредит?

5. Почему дали трём банкам 14 млрд леев, если активы по депозитам составляли 6 млрд, и то, не факт?

6. И последнее. Почему Санду вернула в парламент наш проект по аннулированию закона №235 – то есть, Закона о миллиарде? А знает ли Санду, что парламентская комиссия по расследованию кражи миллиарда просила пересмотреть этот закон? Кстати, в своей мотивации она написала, что этот закон может ослабить и лишить денег Нацбанк! Отлично! А то, что он лишит 25 млрд леев наших граждан, это нормально? Так поступают хорошие люди?

А мы думаем, что хорошие люди не участвуют в кражах миллиардов, не перекладывают возврат денег на плечи граждан. Такое делают только преступники и мафиози. А преступники должны сидеть в тюрьме, — заключил социалист.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md