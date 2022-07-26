Цырдя представил 20 антирекордов ПДС (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил сегодня 20 антирекордов, которые поставила ПДС всего за год своего правления.

1. Рекордная инфляция в Европе – почти 32%.

Власти говорят, что она “импортируемая”, однако во всех странах этот показатель ниже, чем в Молдове, подчеркнул социалист.

– У кого мы её импортировали, если она у нас в 3-4 раза выше? Ещё один аргумент – “война”. Но в Украине инфляция составляет 21,5%, а в России – 15,9%, – отметил Цырдя.

2. Рекордный рост цены на газ.

Молдова – единственная страна в Европе, где цена на газ в 2022-м году в 10 раз выше, чем в 2021-м. А всё благодаря новой закупочной формуле, о которой договорились представители ПДС, считает он.

3. Впервые в истории страны индексация пенсий почти вдвое ниже, чем инфляция.

4. Самое крупное за последние 20 лет сокращение реальных доходов населения – как минимум на 12,8%.

5. Самый высокий уровень дефицита бюджета – 20 млрд леев. Эту “дыру” покрывают строго кредитами извне, отметил Богдан Цырдя.

6. Внешний долг Молдовы составил 8 986,79 млн долларов – один из самых высоких с номинальной точки зрения.

7. Впервые страна полгода берёт только кредиты и ноль грантов.

– Вот какая международная поддержка у этой власти – ноль, – констатировал Цырдя.

8. Внутренний долг правительства на 30 июня 2022 года составил 32 220, 536 млн леев. Это один из самых высоких долгов за всю историю Молдовы – даже больше, чем у правительства Павла Филипа.

9. Правительство берёт самые дорогие за последние 20 лет кредиты у коммерческих банков.

10. Один из самых высоких темпов девальвации национальной валюты.

11. Самый высокий рост базовой ставки за последние 15-20 лет. Это, по мнению Богдана Цырди, разорит фермеров, бизнес и тех, кто взял кредиты на покупку квартир.

12. Самый высокий уровень долгов граждан страны за последние 20 лет.

13. Самый низкий показатель площадей, засеянных пшеницей осенью, за последние 10 лет.

14. Самый низкий уровень капитальных инвестиций.

15. Самое большое количество заблокированных молдавских новостных сайтов за всю историю страны.

16. Самый быстрый темп роста контрабанды за последние годы. В течение января – мая 2022 года произошёл рост контрабанды табачными изделиями в 7,6 раз из Молдовы в Румынию, согласно исследованию румынской компании Novel Research: с 3,5 % в январе до 26,7% в мае, отметил Цырдя.

17. Самый высокий рост процента голодающих за последние 16 лет. Последний отчёт о питании и продовольственной безопасности в мире, опубликованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, показывает, что Республика Молдова является наиболее пострадавшей страной с точки зрения голода из всех государств Европы, подчеркнул социалист.

18. Самый большой уровень смертности от коронавируса (60 человек 10 ноября 2021 года) и инфицирования (6199 человек 26 января 2022 года). И это несмотря на наличие вакцин.

19. Самая низкая рождаемость за всю историю страны.

20. Сокращение средней продолжительности жизни в Молдове до 69,1 лет. Это на 0,7 года меньше по сравнению с предыдущим годом и на 11,3 лет меньше, чем показатель средней продолжительности жизни при рождении в 27 странах ЕС в 2020 году (80,4 года).

Цырдя также отметил, что за год ПДС “отличилась” и самым длительным ЧП в истории страны, продажей Республиканского стадиона, закрытием самого большого в истории страны числа вузов и т.д.

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