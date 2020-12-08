Посол ЕС в Молдове выступает против увольнения назначенных Плахотнюком глав госструктур (ВИДЕО)

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Посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко открыто выступил против Закона о люстрации и увольнения чиновников, назначенных Владимиром Плахотнюком в Нацбанке, НАРЭ и других ведомствах. Об этом в своём Telegram-канале пишет депутат ПСРМ Богдан Цырдя.



– У вас есть ещё вопросы, кто защищает олигархат? Вы ещё сомневаетесь, кто заказчик многих деяний этих господ? Мы уже нет. Всё ослепительно ясно, – отметил он.

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