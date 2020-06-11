Цырдя: Последние события в парламенте – попытка Плахотнюка сохранить статус “политического беженца” в США (ВИДЕО)

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Выход депутатов из фракции Демократической партии и тот факт, что заседания Апелляционной палаты по поводу выдачи ордера на арест на имя Владимира Плахотнюка переносились целых 4 раза, – отнюдь не случайны. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. Он связывает это с проведением завтра в Нью-Йорке заседания суда по иску Плахотнюка против Госдепа США и государственного секретаря Майка Помпео, который несколько недель назад заявил, что у беглого олигарха “сомнительная репутация” и что он является нежелательным лицом на территории Штатов.

– Именно поэтому Плахотнюк решил ускорить покупку депутатов и формирование нового парламентского большинства. Поэтому он всеми силами пытается свергнуть правительство Иона Кику и создать новый кабмин, чтобы остановить уголовный процесс и вынесенное против него 22 мая решение суда, а также чтобы получить дополнительные аргументы для уголовного процесса, который состоится завтра в Нью-Йорке. Другими словами, если сегодня Апелляционная палата снова перенесет заседание или вынесет негативное решение, он имеет все шансы одержать победу и в США. Но если он проиграет здесь, очевидно, что завтра он потерпит поражение и в Штатах и будет либо экстрадирован в Республику Молдова, либо объявлен персоной нон грата и будет обязан покинуть территорию США, – пояснил Цырдя.

Подводя итог, социалист напомнил, что имя Плахотнюка фигурировало в резолюции Европейского парламента. Тогда олигарха практически обвинили в ряде преступлений, в том числе в захвате государства. Он был также обвинен сотнями НПО и граждан, пострадавшими от его рук.

– Всё, что происходит сегодня в парламенте, – не что иное, как попытка Плахотнюка остаться на свободе и не потерять статус “политического беженца” в США, – пояснил депутат ПСРМ.



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