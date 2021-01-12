Цырдя: После кульбитов Санду в Киеве её диалог с Москвой станет невозможным

Цырдя: После кульбитов Санду в Киеве её диалог с Москвой станет невозможным

Политолог, депутат ПСРМ прокомментировал участие Майи Санду в возложении цветов к Мемориалу жертв голодомора и церемонии в память о погибших на Майдане возле так называемого Мемориала «Небесной сотни».

Санду участвует в откровенно антироссийских ритуалах Киева. После таких кульбитов диалог с Москвой станет невозможным, с чем мы её и поздравляем. Кстати, а цветы к памятнику Бандеры возложат или нет? Сползать в маразм, так до конца… и без сожалений, – отметил он.

Напомним, сегодня Майя Санду совершает визит в Киев.

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