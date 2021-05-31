Цырдя: Пока в школе есть хоть один ученик и один педагог – она должна быть сохранена (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Богдан Цырдя посвятил свой брифинг 31 мая очень щекотливой теме – преступной кампании по ликвидации школ, которая была проведена под руководством Майи Санду.

Социалист напомнил, что 7 февраля 2013 года Республика Молдова подписала так называемый проект PRIM («Реформа образования в Молдове») с Международной ассоциацией развития (Всемирный банк). Лоббировала проект Майя Санду, экс-советник Всемирного банка, тогда министр образования. Речь шла о «реализации проекта реформы на сумму $40 млн. Проект представляет собой инвестиционный кредит, выданный ВБ, который предусматривал поэтапное внедрение в течение шести лет (апрель 2013 – июнь 2019 гг.).

12 марта 2018 года Республика Молдова и Международная ассоциация развития в Кишинёве подписали новое соглашение на сумму $10 млн в рамках проекта PRIM.

– Таким образом, Всемирный банк выделил нам кредит в 50 млн на модернизацию образования, а на деле – на закрытие школ, – подчеркнул Богдан Цырдя.

Он привел данные статистики, согласно которым, в период с 2012 по 2015 год было закрыто 119 школ (из 1456 действующих в 2012 году). Общее количество учебных заведений (вузов, школ и лицеев, колледжей) сократилось на 221. Количество студентов за десятилетие уменьшилось почти наполовину – на 50 тысяч человек. Всего количество учащихся – и студентов и учеников школ – сократилось на 100 тысяч человек.

Общее количество преподавателей за десятилетие уменьшилось на 11 137 человек. Богдан Цырдя подчеркнул, что в 2012 -2016 годах учителей увольняли несмотря на их нехватку. Дефицит учителей в 2012 году составлял 733 учителя, в 2021 году – уже 2349 учителей.

– Почему мы потеряли столько учителей? Все просто. Под «мудрым» руководством Майи Санду, был утвержден Кодекс об образовании (2014 г.), отменяющий обязательное преподавание русского языка в школах. В университетах теперь могли преподавать лишь доктора наук, в лицеях – лишь обладатели степени магистра! Расходы на образование относительно ВВП снизились с 9,38% в 2009 году до 7,1% в 2013 и 2014 годах. В 2018 году расходы составили еще меньше – 6,5%. В 2019 году при правительстве Санду – расходы сократились до 5,3%. Только в 2021 году удалось увеличить его до 6,1%, но с критикой и препятствиями со стороны партии, возглавляемой Майей Санду. Вот вам и «помощь» Всемирного банка!, – подчеркнул Богдан Цырдя.

Депутат также зачитал список всех 119 школ, закрытых по всей стране в рамках проекта Всемирного банка, осуществляемого благодаря «лобби Майи Санду». Список предоставлен Министерством образования, культуры и науки в ответ на депутатский запрос от 18 мая 2021 года.

– Скажите, пожалуйста, хороший человек мог закрыть школы – интернаты для сирот, мог лишить 5800 педагогов рабочих мест, мог провалить выпускные экзамены для 50% учеников, не предоставляя им учебники, интернет, программы, компьютеры, а сразу полицейских, металлоискатели, видеокамеры, вопросы и тесты, которые даже Энштейн не смог бы понять, что там написано. Ребята, вы сами сначала пройдите эти тесты, – сказал Богдан Цырдя.

Социалист напомнил в связи с этим слова Отто фон Бисмарка: «Там, где закрываются школы, открываются тюрьмы». Он подчеркнул, что в период правления ПСРМ не было закрыто ни одной школы.

– Для нас каждая школа является ценной. И мы будем отстаивать их до конца. Пока в школе есть хоть один ученик и один педагог – она должна быть сохранена, – заявил Богдан Цырдя.

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