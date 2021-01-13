Цырдя подвёл итоги визита Санду в Киев

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Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Итоги визита Санду в Киев: 1. Прокричала «Слава Украине!». В ответ ей прокричали «Героям слава!». 2. Признала Крым украинским. Зеленский в ответ признал Приднестровье частью Молдовы. 3. Сдала Днестр Киеву, поддержав план Украины по строительству своих ГЭС! 4. Обещала Киеву покупать у него больше электроэнергии. Киев обещал продавать. О цене скромно умолчали. 5. Инвестиции, экономические проекты, проблему молдавской собственности на Украине, контрабанду украинских товаров, проблему преподавания молдавского/румынского языка в школах затрагивать не стали. Мелочи жизни, чего уж там…

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