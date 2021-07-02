Цырдя подробно рассказал, как “хорошие люди” Санду украли у народа 9,5 млрд леев (ДОКУМЕНТЫ, ВИДЕО)

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Лидер списка кандидатов в депутаты партии “Действие и солидарность” Игорь Гросу, как и Майя Санду, был участником “кражи века”. 7 ноября 2014 года он участвовал в заседании правительства и голосовал за секретное решение о предоставлении Нацбанком 9,5 млрд леев трём проблемным банкам страны – ВЕМ, Banca socială и Unibank. Впоследствии эти деньги были превращены в государственный долг, который взвалили на плечи граждан. Секретную стенограмму заседания кабинета министров на брифинге для прессы обнародовал депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Он отметил, что Игорь Гросу участвовал в заседании на правах заместителя Майи Санду, так как тогда была предвыборная кампания, в которой Санду была в команде ЛДПМ. На нём было принято 33 постановления правительства, в том числе №938 – о предоставлении Нацбанком 9,5 млрд леев ВЕМ, Banca socială и Unibank.

– Гросу ни слова не сказал, молча поддержав все проекты! И 26-27 ноября большая часть этих денег уйдёт в офшоры! То есть они спасли карманы олигархов, а не вкладчиков банков! И после этого Гросу считает себя честным человеком? Он будет бороться с коррупцией? Он, ограбивший миллионы молдаван и заставивший их заплатить 25 млрд леев в течение 25 лет, говорит о справедливости? И если первый в списке ПДС – это участник кражи миллиарда, что говорить об остальных? Теперь вы понимаете, почему эта партия больше не говорит о возврате миллиарда, не просит Меркель, Макрона и ЕС вернуть деньги из западных офшоров? Вы осознаете, почему они не требуют у ЕС, США, Ковеси и других задержать Лянкэ, Плахотнюка, Дрэгуцану и остальных преступников? Да потому что они сами часть банды, которая участвовала в ограблении этой страны! И потому что участники кражи – их спонсоры! – подчеркнул Цырдя.

Депутат ПСРМ отметил, что социалисты обратились по этому поводу в Генпрокуратуру и требуют возбудить уголовные дела не только на возможных бенефициаров кражи, но и на участников и пособников этого преступления: министров, замминистров, и так далее.

– Без них кража была бы невозможной! Без них миллиард бы по сей день был бы у Молдовы, а не в западных офшорах! Мы требуем завести уголовные дела на участников голосования за постановление № 938 от 7 ноября 2014 года. Это будет и честно, и правильно. Потому что Родина не продается! – добавил он.

Ранее Богдан Цырдя представил доказательства того, что Майя Санду принимала участие в заседании правительства от 25 сентября 2014 года и голосовала на нём за преступный закон №187, который дал возможность Нацбанку выдавать кредиты частным банкам под гарантию возврата этих кредитов государством. Санду участвовала и в заседании правительства от 27 марта 2015 года, на котором было принято секретное решение о выделении НБМ ещё 5,3 млрд леев, и нынешний президент голосовала и за это постановление.

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