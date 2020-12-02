Цырдя: Плахотнюк не просто так сделал Санду президентом

Цырдя: Плахотнюк не просто так сделал Санду президентом

Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал заявление Андриана Канду о том, что Владимир Плахотнюк поспособствовал победе Майи Санду на президентских выборах.  

– Мы 5 лет пишем об этом. Санду играла в одни ворота с Плахотнюком. Он её контролировал через уголовное дело по закупке камер для бакалавра (май 2013). Так же он контролировал Лянкэ (дело по дипломатическим номерам), Габурича (дело о фальшивом дипломе). Так и миллиард украли, ВЕМ, аэропорт, и Санду – активный участник этих преступлений. Кстати, уголовное дело по камерам закрыли в декабре 2015-го, то есть, после завершения всех крупных краж! Теперь он её сделал президентом. И это не просто так, поверьте! – отметил Цырдя. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md