Цырдя: Плахотнюк не просто так сделал Санду президентом

Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя прокомментировал заявление Андриана Канду о том, что Владимир Плахотнюк поспособствовал победе Майи Санду на президентских выборах.

– Мы 5 лет пишем об этом. Санду играла в одни ворота с Плахотнюком. Он её контролировал через уголовное дело по закупке камер для бакалавра (май 2013). Так же он контролировал Лянкэ (дело по дипломатическим номерам), Габурича (дело о фальшивом дипломе). Так и миллиард украли, ВЕМ, аэропорт, и Санду – активный участник этих преступлений. Кстати, уголовное дело по камерам закрыли в декабре 2015-го, то есть, после завершения всех крупных краж! Теперь он её сделал президентом. И это не просто так, поверьте! – отметил Цырдя.