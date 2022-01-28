Цырдя: ПДС нанесла сегодня мощнейший удар по гражданам

Авторский комментарий политолога, депутата БКС от первого лица.

ПДС сегодня нанесла мощнейший удар по гражданам страны. Теперь те, кто были бедными, станут нищими, кто были нищими, станут бездомными.

Просто взгляните, что творят эти неадекватный!