Цырдя: ПДС нанесла сегодня мощнейший удар по гражданам

Авторский комментарий политолога, депутата БКС от первого лица.
ПДС сегодня нанесла мощнейший удар по гражданам страны. Теперь те, кто были бедными, станут нищими, кто были нищими, станут бездомными.Просто взгляните, что творят эти неадекватный!
НАРЭ повысило тарифы на газ для потребителей с 11,01 лея до 15,18 леев за кубометр.НАРЭ утвердило повышение тарифа на электроэнергию, производимую компанией «Термоэлектрика», до 3,35 леев к/Втч без НДС.Тариф на тепловую энергию для столицы повышен до 2169 леев/Гкал без НДС. Таким образом, тепло подорожало ещё на 496 леев за Гкал.Тариф на тепло для жителей муниципия Бельцы поднялся до 2538 леев/Гкал без НДС (увеличился на 704 лея).НАРЭ установило максимальные цены на бензин и солярку на 29-31 января включительно. Стоимость бензина составит 23 лея 3 бана (+ 9 банов) . Дизельное топливо – 19,98 ( +8 банов).Скоро взлетят цены на хлеб, транспорт, стройматериалы и Бог ещё знает на что.Мы вам говорили, что ПДС кишит ворами и идиотами, а вы не верили! Мол, заткнись. Хуже не будет! Газ по 4.60 за куб –это грабёж! Солярка по 14 – это беспредел!
А что скажете сейчас?
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