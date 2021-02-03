Цырдя: ПДС Майи Санду – это ЛДПМ-2 (ВИДЕО)

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Советники Майи Санду и её выдвиженцы в Высшем совете безопасности были членами Либерально-демократической партии Влада Филата. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. “ПДС – это ЛДПМ-2”, – отметил социалист.

-Говорим “Санду” – подразумеваем “Филат”. Говорим “ПДС” – подразумеваем “ЛДПМ”. Майя Санду продвигает бывших представителей мафии и криминальных кланов во власть. Она делает это нагло, бесцеремонно, считая, что это “честные люди”, – сказал он.

Так, напомнил Цырдя, Майя Санду была министром образования от ЛДПМ и даже примкнула к команде либерал-демократов. Её нынешняя советница Лилиана Николаеску-Онофрей и депутат ПДС, член ВСБ Игорь Гросу были заместителями министра образования от Либерально-демократической партии. Генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну был председателем молодёжной организации ЛДПМ, советница Санду Алла Ревенко – директором Центра по борьбе с торговлей людьми в период правления либерал-демократов. Ещё один советник, Вячеслав Негруца, был министром финансов в правительстве Влада Филата, а Василий Попа, заместитель начальника Службы государственной охраны, был личным телохранителем Влада Филата, а после – и Майи Санду. Член Совбеза Влад Кульминский являлся советником члена ЛДПМ Юрия Лянкэ.

Напомним, что правительство Влада Филата, в которое выходило Майя Санду, стало первым в истории страны кабинетом министров, отправленным в отставку за коррупцию.

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