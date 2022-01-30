Цырдя: ПДС готовит нам новую катастрофу – электрическую

Авторский комментарий политолога, депутата БКС от первого лица.

Похоже, ПДС готовит нам новую катастрофу – электрическую.

Отсоединение от энергосбережения России и Белоруссии приведёт к дикому скачку цен на электроэнергию.

Если сейчас мы платим Молдавской ГРЭС 53$ за мегаватт , то Украина предлагает нам по 120-150$. Как и Румыния, в принципе.

Уже в апреле истекает контракт на поставку электроэнергии. И тогда эти господа попытаются внедрить схему по закупке электроэнергию у украинских олигархов.

Это будет катастрофой для нашей экономики и обернётся тотальной нищетой для наших граждан.

И Литва – более чем убедительный пример. Как и Болгария, в принципе.

ПДС идёт по трупам и просто плюёт на страдания наших пенсионеров, бюджетников, многодетных семей.

Они играют в геополитику, обслуживая интересы США и работая на сверхприбыль американских энергетических гигантов.

И на нищету собственного народа…