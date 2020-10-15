Цырдя обратился в СИБ: Румынские консультанты Плахотнюка теперь обслуживают Санду и Усатого

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Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя обратился в Службу информации и безопасности по поводу появившейся в СМИ информации о том, что группа политтехнологов из Румынии консультирует Майю Санду и Ренато Усатого в предвыборной кампании. Об этом Цырдя сообщил на своей странице в соцсети, упомянув также заданные СИБ вопросы.

– Обратился в СИБ. С волками жить, по-волчьи выть. В прессе появилась информация о том, что группа политтехнологов из Румынии во главе с Андреем Стойчу будет консультировать Майю Санду и Ренато Усатого в предвыборной кампании на пост Президента Республики Молдова. Исходя из этого, на основании статьи 17 п. 6, статьи 22 Закона № 39-XIII от 07.04.1994 о статусе депутата в парламенте, прошу рассмотрения настоящего запроса и применения необходимых в данном случае мер, а также прояснения следующих аспектов: Кто входит в команду Андрея Стойчу?

Есть ли другие сторонние консультанты, которые прямо или косвенно консультируют кандидата Майю Санду?

За счет каких средств оплачиваются предоставляемые услуги?

Соответствующие расходы указываются в отчётах для Центральной избирательной комиссии или нет?

Какие цели преследуют эти консультанты, ранее обслуживавшие Плахотнюка (гражданина, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений: кража миллиарда, незаконный оборот наркотиков и так далее)? – отметил депутат.

Упомянутые в материале лица на момент выхода публикации данные заявления не прокомментировали.

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