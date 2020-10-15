Цырдя обратился в СИБ: Румынские консультанты Плахотнюка теперь обслуживают Санду и Усатого

Цырдя обратился в СИБ: Румынские консультанты Плахотнюка теперь обслуживают Санду и Усатого

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя обратился в Службу информации и безопасности по поводу появившейся в СМИ информации о том, что группа политтехнологов из Румынии консультирует Майю Санду и Ренато Усатого в предвыборной кампании. Об этом Цырдя сообщил на своей странице в соцсети, упомянув также заданные СИБ вопросы.  

– Обратился в СИБ. С волками жить, по-волчьи выть.

В прессе появилась информация о том, что группа политтехнологов из Румынии во главе с Андреем Стойчу будет консультировать Майю Санду и Ренато Усатого в предвыборной кампании на пост Президента Республики Молдова.

Исходя из этого, на основании статьи 17 п. 6, статьи 22 Закона № 39-XIII от 07.04.1994 о статусе депутата в парламенте, прошу рассмотрения настоящего запроса и применения необходимых в данном случае мер, а также прояснения следующих аспектов:

  • Кто входит в команду Андрея Стойчу?
  • Есть ли другие сторонние консультанты, которые прямо или косвенно консультируют кандидата Майю Санду?
  • За счет каких средств оплачиваются предоставляемые услуги?
  • Соответствующие расходы указываются в отчётах для Центральной избирательной комиссии или нет?
  • Какие цели преследуют эти консультанты, ранее обслуживавшие Плахотнюка (гражданина, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений: кража миллиарда, незаконный оборот наркотиков и так далее)? – отметил депутат. 

Упомянутые в материале лица на момент выхода публикации данные заявления не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md