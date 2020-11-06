Цырдя обратился в ЦИК: НПО открыто агитируют за Санду на непонятные средства

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Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя обратился сегодня в Центральную избирательную комиссию в связи с массовыми нарушениями со стороны неправительственных организаций, которые открыто агитируют за кандидата ПДС Майю Санду, “используя непонятные нам средства и бюджеты”.

– Прошу ЦИК дать оценку этому явлению в соответствии с законодательством Республики Молдова, – отметил Цырдя на своей странице в соцсети. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.