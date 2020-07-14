Цырдя объяснил, почему оппозицию охватил “звериный страх” (ФОТО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Из рубрики «Громкие провалы правительства Кику».

Посмотрите на эту таблицу. В ней представлены средства, выделенные на ремонт дорог. Речь идет о сумме более чем в 4 млрд леев ( 4106 млн).

И это только внутренние ресурсы. Если взять в расчет и кредиты Всемирного банка, ЕБРР, а это около 2 млрд леев, то общий бюджет, направленный на ремонт дорог, составит свыше 6 млрд леев. Эта сумма в 2 раза превосходит сумму 2019 года!

Просто сравните:

2018 – 3 401 млн

2019 – 2 727 млн

2020 – 4 106 млн (с внешними кредитами –более 6 млрд леев).

И таки-да. Даже местная публичная администрация 2 уровня получила бюджеты почти в два раза больше (661 млн леев), чем в 2019 году (357 млн леев!).

Теперь вы понимаете, почему так воет оппозиция?

Их охватил звериный страх, что страна даже в условиях лютой пандемии и свирепого мирового экономического кризиса нашла ресурсы для развития!

Так что, меняем Кику на Нэстасе или как?