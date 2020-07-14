Цырдя объяснил, почему оппозицию охватил “звериный страх” (ФОТО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Из рубрики «Громкие провалы правительства Кику».
Посмотрите на эту таблицу. В ней представлены средства, выделенные на ремонт дорог. Речь идет о сумме более чем в 4 млрд леев ( 4106 млн).
И это только внутренние ресурсы. Если взять в расчет и кредиты Всемирного банка, ЕБРР, а это около 2 млрд леев, то общий бюджет, направленный на ремонт дорог, составит свыше 6 млрд леев. Эта сумма в 2 раза превосходит сумму 2019 года!
Просто сравните:
2018 – 3 401 млн
2019 – 2 727 млн
2020 – 4 106 млн (с внешними кредитами –более 6 млрд леев).
И таки-да. Даже местная публичная администрация 2 уровня получила бюджеты почти в два раза больше (661 млн леев), чем в 2019 году (357 млн леев!).
Теперь вы понимаете, почему так воет оппозиция?
Их охватил звериный страх, что страна даже в условиях лютой пандемии и свирепого мирового экономического кризиса нашла ресурсы для развития!
Так что, меняем Кику на Нэстасе или как?
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