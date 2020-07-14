Цырдя объяснил, почему оппозицию охватил “звериный страх” (ФОТО)

Цырдя объяснил, почему оппозицию охватил “звериный страх” (ФОТО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Из рубрики «Громкие провалы правительства Кику».

Посмотрите на эту таблицу. В ней представлены средства, выделенные на ремонт дорог. Речь идет о сумме более чем в 4 млрд леев ( 4106 млн).

И это только внутренние ресурсы. Если взять в расчет и кредиты Всемирного банка, ЕБРР, а это около 2 млрд леев, то общий бюджет, направленный на ремонт дорог, составит свыше 6 млрд леев. Эта сумма в 2 раза превосходит сумму 2019 года!

Просто сравните:  

2018 – 3 401 млн

2019 – 2 727 млн

2020 – 4 106 млн (с внешними кредитами –более 6 млрд леев). 

И таки-да. Даже местная публичная администрация 2 уровня получила бюджеты почти в два раза больше (661 млн леев), чем в 2019 году (357 млн леев!). 

Теперь вы понимаете, почему так воет оппозиция?

Их охватил звериный страх, что страна даже в условиях лютой пандемии и свирепого мирового экономического кризиса нашла ресурсы для развития!

Так что, меняем Кику на Нэстасе или как?

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