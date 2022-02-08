Цырдя об опросе CBS-AXA: Начало конца ПДС и Санду

Господа, это начало конца!

Сегодня компания CBS-AXA представила социологический опрос по заказу IDIS Viitorul и Румынского института политических наук и международных отношений. Проще говоря, опрос проводили румыны. И он зафиксировал полный крах рейтингов ПДС и обвал рейтинга Майи Санду!

Так, по рейтингу доверия на первом месте оказался Ион Чебан – 44%, на втором – Игорь Додон – 38,4%. Майя Санду лишь на третьем месте с 37,6%. И ей в спину дышит Илан Шор – 31%!

А ведь Санду воспевают 105 СМИ на внешнем финансировании, 14 000 НПО! Соответственно, они так же люто облаивают Игоря Додона….

Уже не помогает.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место – 40% от числа определившихся. ПДС получила бы второе место – 36%. Партия «Шор» – 12,9%. Остальные партии – без шансов. Но они могут попробовать оттянуть голоса у ПКРМ-ПСРМ, как делали это в 2014, 2019, 2021 годах. ПДС потеряла 12% электорального рейтинга с июня 2021 года, а Блок коммунистов и социалистов прибавил 4 %.

Выводы просты.

Санду не доверяют 59,7%. Она уже обогнала по недоверию Игоря Додона (58,4%). Санду скоро догонит и, скорее всего, обгонит Плахотнюка по антирейтингу (то есть ненависти граждан).

Близок день, когда сограждане будут освистывать её по всей стране!

Если сейчас будут выборы – ПДС окажется в глухой оппозиции, а у Санду не будет никаких шансов стать президентом!

ПДС самым подлым образом обманула граждан. Они обещали процветание, а теперь говорят на всех телеканалах, что «хорошие времена» –это когда у Нантоя хорошие анализы!

Они обманули пенсионеров, повысив пенсионный возраст, врачей, которым дали 0 повышений зарплат, фермеров, которым подняли солярку с 14 до 20 леев, церковь, приняв Стамбульскую конвенцию (она легализует третий пол), учителей, которых загнали в онлайн, лишив премий и классных часов, матерей, которым закрывают роддомы, больных, разрешив La Farge сжигать шины, спортсменов, у которых отняли Республиканский стадион, вернув его посольству США. Про русскоязычных, которым Санду отменила статус русского языка через КС, –молчим.

Они повысили цены на 30-40 %, подняв гражданам зарплаты на 5,9 % (то есть на 200-300 леев), а судьям КС –до 60 000 леев!