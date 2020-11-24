Цырдя об итогах выборов: Голосовали не столько за Санду, сколько против созданного её командой негативного образа Додона. Но отрезвление наступит быстро!

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Президентские выборы в этом году прошли в необычайно сложной обстановке: граждан просто одурманили.

Они поверили, что именно Додон принес и засуху, и пандемию, и мировой экономический кризис!

Но почему граждане поверили в это? Произошел эффект суггестии (коллективного внушения).

Огромный медийный спрут, в который Запад вкачал десятки миллионов евро, стал штамповать фейки и ложь про Игоря Додона.

Это более 100 СМИ, среди которых более 25 телеканалов, 20 радиостанций, десятки порталов. Мы уже не говорим про 100 НПО с бюджетом более 107 млн евро!

Они везде, день и ночь, повторяли одно и то же, причем без доказательств: Санду – честная, Додон – вор! И это граждане видели на всех ТВ, во всем фб, инстаграме и т.д.

На вопрос, что конкретно украл Додон, они начинали заикаться!

1. Всю кампанию они крутили фейк про кулёк, который Додон не брал. И никто не задал себе простой вопрос: а почему представлен был только кусок видео, а не вся беседа? Почему Яралов смотрит строго в камеру и держит демонстративно этот кулёк? А откуда видео у Реницэ: который был послом при Плахотнюке? А почему Усатый продвигал эту тему, если он не связан с Плахотнюком? А почему все люди Плахотнюка поддержали Санду и били Додона?

2. Потом они вбросили фейк про “массажистку”, на вид лет 60, не менее. Она якобы средь бела дня пришла сделать массаж президенту! Всё это выглядело настолько нелепо, что даже правые избиратели высмеяли.

3. Потом стали муссировать бред Усатого про российское гражданство Додона. Хорошо что не румынское, которое, по слухам, имеется у самого Усатого.

4. Позже появился фейк про 20 млн леев, которые Минфин якобы перевёл на счета Додона.

5. Далее вбросили фейк про телефон президента, который попал к журналистам Rise. Но оказалось, что у Додона вообще был другой телефон, и он никогда его не терял.

6. Затем была провокация с типографией. Якобы Додон напечатал тайно несколько сотен тысяч газет, а отчёт сдал за 50 000. На деле оказалось, что одна типография переместила заказ в другую. Позже депутат Гайк Вартанян доказал, что именно штаб Санду скрывал тираж собственной газеты.

7. Потом был фейк, что Додон сбежал в Россию…

8. Про лютую ложь с фальсификацией выборов в целом и в Приднестровье в частности все и сами убедились.

Эта истерия имела одну цель – прикрыть настоящую вакханалию фальсификаций в Западной Европе… Есть десятки видео, где в этих странах избирателям давали деньги, организовывали их подвоз. В среднем за границей один человек голосовал за 15 секунд.

На самом деле Додона оболгали, закидали грязью, создали образ, который возненавидели многие наивные граждане.

Они голосовали не столько за Санду, сколько против негативного образа Додона. Но отрезвление наступит быстро. Поверьте.