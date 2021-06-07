Цырдя о списке кандидатов депутаты в ПДС: Ребята, вы кого за идиотов держите?! (ВИДЕО)

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После “кражи века” ЛДПМ провела “ребрендинг” и стала ПДС. Как минимум 19 нынешних кандидатов партии “Действие и солидарность” входили в состав правительств альянсов “За европейскую интеграцию” в различных конфигурациях и имеют непосредственное отношение к принятым в это время скандальным и антинародным решениям. Фактически нынешняя команда ПДС – это команда Влада Филата, где каждый второй – либо миллионер, либо коррупционер, либо с офшором, либо с фальшивым дипломом. Об этом депутат ПСРМ Богдан Цырдя заявил сегодня в рамках брифинга для прессы.

Он перечислил имена людей, занимавших различных должности при Владе Филате и Юрие Лянкэ, а теперь – “рвущихся” в парламент по спискам ПДС. В их числе – всем известные Игорь Гросу, Думитру Алайба, Андрей Спыну, Наталья Гаврилица, Лилиана Николаеску-Онофрей и многие другие.

– 19 представителей ЛДПМ идут по списку ПДС. И эта партия считается “новой”? Эта партия будет бороться с коррупцией, вернёт миллиард? То есть те, кто крал миллиард, будут его возвращать, те, кто крал аэропорт, вернут его? Ребята, вы кого за идиотов держите?! Нас, граждан или самих себя? – возмутился депутат ПСРМ.

Цырдя также отметил, что и многие нынешние советники Майи Санду занимали различные должности при ЛДПМ. Фактически, подчеркнул это, нынешняя команда ПДС – это команда Влада Филата, но под другим названием.

– В этом списке каждый второй – либо миллионер, либо коррупционер, либо с офшором, либо с фальшивым дипломом. Но сидел в тюрьме только Филат. Он, наверное, самый честный из них. Теперь вы понимаете, кто освободил Филата, теперь вы понимаете, почему тогдашний министр юстиции Олеся Стамате освободила его фактически за пару дней до падения правительства Майи Санду?

Теперь вы понимаете, почему ЛДПМ не участвует в парламентских выборах, а Влад Филат открыто агитирует за ПДС? Да потому, что вся ЛДПМ – в списках ПДС, – подчеркнул он.

Депутат ПСРМ призвал граждан хорошо подумать, за кого голосовать на предстоящих выборах.

– Вы верите, что люди, которые грабили банки, которые украли миллиард, вернут его? Вы верите, что те, кто был в альянсе и в правительстве с Плахотнюком, будут бороться с ним и потребуют посадить? Вы верите, что люди, которые закрыли 200 школ, десятки больниц, оставили без гроша миллионы граждан, взвалили возврат миллиарда на плечи народа, будут бороться с коррупцией? Что они изменят нашу жизнь к лучшему? Я не верю. Если вы проголосуете за этих воров и бандитов, если к власти придут эти ребята, которые накрасили губы жёлтым, мы потеряем не один, а три миллиарда, они украдут и то немногое, что ещё осталось в Молдове. Запомните: когда вы говорите ЛДПМ – вы имеете в виду ПДС и Майю Санду, – подытожил Цырдя.

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