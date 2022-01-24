Цырдя о ситуации в стране: Экономика на грани коллапса, граждане – на грани нищеты

Цырдя о ситуации в стране: Экономика на грани коллапса, граждане – на грани нищеты

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Ситуация в стране явно выходит из-под контроля. Экономика на грани коллапса, граждане – на грани нищеты, а правительство убеждает народ, что это и есть “хорошие времена”. 
1. “Молдовагаз” обратилась в НАРЭ с требованием повысить стоимость кубометра газа до 15 леев. Прибавьте НДС – получим 17 леев!
2. Предприятие “Furnizarea Energiei Electrice” обратилось в НАРЭ с просьбой повысить стоимость киловатта электроэнергии на 50 %
для северных районов.
3. НАРЭ постановило, что 25 января литр бензина А-95 будет стоить 22,68 лея, что на 12 банов больше, чем сегодня. Литр дизельного топлива будет стоить 19,68 лея, что на 13 банов больше. Это исторический рекорд!
4. Газ метан вырос в субботу в цене до 17,60 леев! Два месяца назад он стоил 8 леев. Это разорит таксистов. Рост – более чем на 100%. 
5. Фабрика “Франзелуца” терпит миллионные убытки из-за повышения цен на газ. Рост цен на хлеб неминуем.
6. Таксисты, транспортники, адвокаты вышли на забастовку. HoReCa ворчит.
Понятно, что люди в отчаянии. Граждане становятся нищими, пенсионеры уже голодают в прямом смысле слова, учителя на грани выживания с зарплатой в 6000 леев. Жируют только судьи КС с зарплатой в 60 000 леев и кузены Майи Григорьевны.
Как вы думаете, что сделает ПДС для отвлечения внимания сограждан:
1. Опять арестуют кого-либо, потом отпустят?
2. Опять облают Россию и “Газпром”?
3. Опять обвинят во всех бедах Игоря Додона?
4. Устроят провокацию на Днестре?
5. Опять внедрят ЧП и тотальный карантин?
Переговоры с “Газпромом” и Россией можете не анализировать…
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