Цырдя о ситуации в стране: Экономика на грани коллапса, граждане – на грани нищеты

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Ситуация в стране явно выходит из-под контроля. Экономика на грани коллапса, граждане – на грани нищеты, а правительство убеждает народ, что это и есть “хорошие времена”.

1. “Молдовагаз” обратилась в НАРЭ с требованием повысить стоимость кубометра газа до 15 леев. Прибавьте НДС – получим 17 леев!

2. Предприятие “Furnizarea Energiei Electrice” обратилось в НАРЭ с просьбой повысить стоимость киловатта электроэнергии на 50 % для северных районов.

3. НАРЭ постановило, что 25 января литр бензина А-95 будет стоить 22,68 лея, что на 12 банов больше, чем сегодня. Литр дизельного топлива будет стоить 19,68 лея, что на 13 банов больше. Это исторический рекорд!

4. Газ метан вырос в субботу в цене до 17,60 леев! Два месяца назад он стоил 8 леев. Это разорит таксистов. Рост – более чем на 100%.

5. Фабрика “Франзелуца” терпит миллионные убытки из-за повышения цен на газ. Рост цен на хлеб неминуем.

6. Таксисты, транспортники, адвокаты вышли на забастовку. HoReCa ворчит.

Понятно, что люди в отчаянии. Граждане становятся нищими, пенсионеры уже голодают в прямом смысле слова, учителя на грани выживания с зарплатой в 6000 леев. Жируют только судьи КС с зарплатой в 60 000 леев и кузены Майи Григорьевны.

Как вы думаете, что сделает ПДС для отвлечения внимания сограждан: