Цырдя о Санду: Волк меняет шкуру, но не сущность!

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога от первого лица.

Уважаемые сограждане!

А вы видели хотя бы раз, чтобы Майя Санду:

1. Ездила в Москву, будучи министром или премьером?

2. Поздравляла граждан с церковными праздниками, помогала церкви?

3. Ходила на марши 9 Мая и возлагала цветы к могиле Неизвестного Солдата?

4. Помогла бы хоть одному гражданину, который оказался в беде: купила дом, утварь, оплатила операцию?

5. Раскритиковала бы хоть одну крупную схему или грабеж в 2012-2015 годах, когда была министром? Мы про приватизацию BEM, кражу миллиарда, концессию аэропорта, Ландромат.

6. Потребовала ареста Лянкэ (миллиард), Шалару (продажа систем НЕВА), Канду (миллиард), Киртоакэ (парковки)?

7. Заикнулась про Республиканский стадион?

8. Назначила министром хотя бы одного русского, гагауза?

9. Чтобы её депутаты говорили в парламенте на русском языке?

10. Выдвинула инициативу вернуть русский язык и российские новости?

11. Участвовала в марше в поддержку традиционной семьи?

12. Сопротивлялась бы рекомендациям МВФ, Всемирного банка по оптимизации школ и больниц, по повышению пенсионного возраста, НДС на газ, HoReCa и так далее?

Мы вот не видели. И не увидим. Волк меняет шкуру, но не сущность!