Цырдя о Санду: “Ля-ля” больше не пройдёт. Игры закончились

Цырдя о Санду: “Ля-ля” больше не пройдёт. Игры закончились

С сегодняшнего дня ситуация радикально изменилась. Майя Санду не просто часть власти – у неё формально вся власть, и она несёт ответственность за то, что происходит в стране, считает политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя.  

– Она требовала отставки Кику. Она выла о роспуске парламента. Так вот, правительства нет. Парламентского большинства нет. Всё, как она хотела. Пускай назначает премьера или и.о. премьера, как того и требует Конституция, и берёт ответственность. “Ля-ля” больше не пройдёт. Игры закончились, – отметил он. 

Напомним, сегодня Ион Кику объявил, что уходит в отставку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md