Цырдя о Санду: “Ля-ля” больше не пройдёт. Игры закончились

0

С сегодняшнего дня ситуация радикально изменилась. Майя Санду не просто часть власти – у неё формально вся власть, и она несёт ответственность за то, что происходит в стране, считает политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– Она требовала отставки Кику. Она выла о роспуске парламента. Так вот, правительства нет. Парламентского большинства нет. Всё, как она хотела. Пускай назначает премьера или и.о. премьера, как того и требует Конституция, и берёт ответственность. “Ля-ля” больше не пройдёт. Игры закончились, – отметил он.

Напомним, сегодня Ион Кику объявил, что уходит в отставку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.