Цырдя о “прозрении” Нэстасе: Лучше поздно, чем никогда

Цырдя о “прозрении” Нэстасе: Лучше поздно, чем никогда

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.  

– Мы 5 лет писали о том, что Санду была частью преступного Альянса “За евро”. Надо быть круглым идиотом, чтобы утверждать, что альянс был преступным, а вот Санду – честной. Что альянс управлялся олигархами, а Санду боролась с ними, будучи во власти и выполняя все их указания. 

Приведем пару примеров ее непримиримой “борьбы”. Нет, мы не про конверты, хотя это тоже борьба с целью подрыва бюджета олигархов. 

Давайте про конкретику.

К примеру, 29 мая 2013 года Санду голосовала за концессию аэропорта.

27 марта 2015 года – за выделение 5 млрд банкам Шора.

Но преступники – только Плахотнюк и Шор. Ну и ее босс, чуть-чуть. 

Нэстасе верил в этот бред 5 лет. 

Сейчас проснулся, когда Санду почти похоронила его, как ранее Филата. 

Дескать, Санду должна ответить за деяния Плахотнюка и олигархов.

Ну, лучше поздно, чем никогда. 

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