Цырдя о правительстве Гаврилицы: 3/4 – НПО-шники. Увеличили число министерств, чтобы обеспечить всех креслами

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Коротко о новом правительстве. Количество министров выросло на 40%.
В правительстве 17 человек – раньше было 12.
13 министров – раньше было 9.
2 вице-премьера без портфеля – раньше был один.
Появился вице-премьер “по диджитализации” (звучит как “по дебилизации”, но нас уверяют, это другое).
Появились новые министерства: культуры, окружающей среды, здравоохранения. Видимо, чтобы обеспечить всех креслами.
Создание новых министерств противоречит соглашениям РМ с МВФ и ЕБРР от 2016, но партнёры проглотят это.
Фактически 3/4 правительства – сотрудники НПО из сети Сороса-НФД-ЕФД, то есть без опыта управления, зато с опытом всевозможных схем.
Хотя не будем забегать вперёд. Может, и впрямь пришли хорошие времена.
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