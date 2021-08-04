Цырдя о правительстве Гаврилицы: 3/4 – НПО-шники. Увеличили число министерств, чтобы обеспечить всех креслами

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Коротко о новом правительстве. Количество министров выросло на 40%.

В правительстве 17 человек – раньше было 12.

13 министров – раньше было 9.

2 вице-премьера без портфеля – раньше был один.

Появился вице-премьер “по диджитализации” (звучит как “по дебилизации”, но нас уверяют, это другое).

Появились новые министерства: культуры, окружающей среды, здравоохранения. Видимо, чтобы обеспечить всех креслами.

Создание новых министерств противоречит соглашениям РМ с МВФ и ЕБРР от 2016, но партнёры проглотят это.

Фактически 3/4 правительства – сотрудники НПО из сети Сороса-НФД-ЕФД, то есть без опыта управления, зато с опытом всевозможных схем.