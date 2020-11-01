Цырдя о поведении депутата партии Санду: Если это не фашизм, то что же? (ВИДЕО)

Игорь Гросу, депутат от партии Санду заблокировал движение транспорта в Варницу. И всё для того, чтобы приднестровцы не могли голосовать!

“Гросу не только не считает приднестровцев за граждан, но и за людей. Как и всех нас”. Авторский комментарий депутата ПСРМ от первого лица.

Вот что он заявил международным наблюдателям: “Приднестровцы – не граждане Молдовы. Они сепаратисты. Они голосуют за деньги и хотят уничтожить нашу демократию”.

От себя добавим одну мысль.

Гросу не только не считает приднестровцев за граждан. Он их и за людей не считает. Как и всех нас. И этот тип был целым замминистра образования!

Вот такие “хорошие люди” у Санду.

Не дай Бог допустить их к власти.

Вопрос к нашим гражданам: если это не фашизм, то что же это?