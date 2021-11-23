Цырдя о ПДС: Логика – как в концлагере. Сократят число пенсионеров и повысят пенсии тем, кто доживёт (ВИДЕО)

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Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя подверг жёсткой критике заявление министра труда и социальной защиты о том, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии.

– А то, что нынешние граждане, которые так и не доживут до пенсионного возраста, должны будут работать, несмотря на болезни, немощь и проблемы, – плевать! Логика – как в концлагере: за счёт сокращения числа пенсионеров будут повышены пенсии тем, кто доживёт, – возмутился Цырдя.

Напомним, социалисты назвали намерение ПДС повысить пенсионный возраст “социальным геноцидом”.

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