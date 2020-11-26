Цырдя о “патриотах” из ПДС: Вначале отдают юстицию, потом – и страну

Цырдя о “патриотах” из ПДС: Вначале отдают юстицию, потом – и страну

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица. 

Депутаты ПДС с пеной у рта пытались внести поправку в Стратегию реформирования юстиции, которая позволила бы “внешнюю оценку судей и прокуроров”.

Проще говоря, они пытались передать юстицию под полный внешний контроль, плюнув на принцип народного суверенитета! 

Вот такие вот патриоты. Вначале отдают юстицию, потом и страну.

А что вы ожидали от “соросят”?

Напомним, что Венецианская комиссия отрицательно высказалась об идее внешней оценки судей. Более того, нынешнюю стратегию разработали специалисты Совета Европы. Венецианская комиссия одобрила.

Ах да, “соросята” не одобрили, и Майя Санду.

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