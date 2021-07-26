Цырдя о “комплексе Наполеона” у Санду: Тут даже Стурза и Филат отдыхают

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Первое заседание парламента превратилось в полный фарс и феерический облом ПДС.

Санду принесли отдельное кресло, как персидскому шаху.

Сама Санду повернулась спиной к флагу, зато лицом к Смирнову. Парламент так и не избрал председателя, состав политбюро, председателей комиссий. И это на фоне пандемии, уничтожения урожая, роста цен на ГСМ!

Длилось заседание 50 минут. Наверное, это самое короткое открытие парламентской сессии за всю историю страны.

Почему ПДС не предложил руководство парламента? Неужели идёт делёж портфелей и началась ссора за должности?

Возможно.

Но более логичным выглядит другое объяснение. Майя Санду хотела превратить открытие сессии в театр одного актёра. Чтобы всё внимание было приковано к ней. Без прений, выступлений депутатов, критики и так далее.

Она хотела сама сиять на небосклоне. Есть царь – он вещает. Есть холопы – они слушают и записывают.

Всё остальное неважно.

Может, мы ошибаемся, но это похоже не диагноз. Власть, конечно, сильно меняет психику людей. У многих через год-два сносит крышу. Многие премьеры, президенты просто отрываются от реальности, видят себя вершителями судеб, божествами, которыми все восхищаются.

У Майи Григорьевны всё произошло в разы быстрее. Тут даже Стурза и Филат отдыхают…