Цырдя о «борьбе» «ACUM» с Шором: На словах осуждают, на деле — обслуживают

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Чудо чудное.
Платформа DA осудила высказывания партии «Шор» в адрес посла ЕС.
Кражу миллиарда ее видными депутатами забыли упомянуть!
И даже про отказ от сотрудничества с этими казнокрадами – ни слова.
Мы уже не говорим про возмущения, почему эти депутаты до сих пор на свободе! Их мы тоже не услышали. А ведь их отпустил генпрокурор Нэстасе Думитру Робу.
Совпадение? Не думаем.
Как раз наоборот!
Платформа DA стала опять собирать подписи для отставки правительства. А здесь без голосов Шора никак.
Их депутат Игорь Мунтяну открыто защищает интересы «Avia invest».
Видимо, опять совпадение.
Как мило.
Утром осуждают Шора, вечером ведут переговоры с ним.
Кстати, а зачем нужна отставка правительства именно сейчас?
Чуть не забыл. Всё просто.
8 июля правительство расторгло договор о концессии аэропорта, который сегодня в кармане у Шора и Плахотнюка. А 15 июля DA запустила процедуру отставки правительства.
Чисто случайно, конечно.
Вот такая «борьба» у платформы с ворами. На словах осуждают Шора, на деле — обслуживают его.
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