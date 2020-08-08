Цырдя о «борьбе» «ACUM» с Шором: На словах осуждают, на деле — обслуживают

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Чудо чудное.

Платформа DA осудила высказывания партии «Шор» в адрес посла ЕС.

Кражу миллиарда ее видными депутатами забыли упомянуть!

И даже про отказ от сотрудничества с этими казнокрадами – ни слова.

Мы уже не говорим про возмущения, почему эти депутаты до сих пор на свободе! Их мы тоже не услышали. А ведь их отпустил генпрокурор Нэстасе Думитру Робу.

Совпадение? Не думаем.

Как раз наоборот!

Платформа DA стала опять собирать подписи для отставки правительства. А здесь без голосов Шора никак.

Их депутат Игорь Мунтяну открыто защищает интересы «Avia invest».

Видимо, опять совпадение.

Как мило.

Утром осуждают Шора, вечером ведут переговоры с ним.

Кстати, а зачем нужна отставка правительства именно сейчас?

Чуть не забыл. Всё просто.

8 июля правительство расторгло договор о концессии аэропорта, который сегодня в кармане у Шора и Плахотнюка. А 15 июля DA запустила процедуру отставки правительства.

Чисто случайно, конечно.

Вот такая «борьба» у платформы с ворами. На словах осуждают Шора, на деле — обслуживают его.