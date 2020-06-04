Цырдя о “безнадеге” некоторых политиков: Смешат даже Гимпу с Павличенко

К Санду вопросов тоже нет. Она лидер на правом фланге с 2016 года. И все это благодаря Нэстасе. Уступил ей место в гонке за президента, уступил и позиции.

А вот рейтинг Нэстасе и Усатого – это интересно. Сам Ренато Георгиевич видит себя лидером правых сил, чем регулярно смешит даже Гимпу с Павличенко.

У этих двух товарищей серьезная безнадега. Особенно у Усатого. 5% звучит как 5 сантиметров. Даже хуже.

Мы реально не представляем, что еще может сделать Усатый, чтобы попасть во второй тур президентских выборов.

Наверное, надо пол сменить. Других опций не вижу.

P.S. Чуть не забыл. А зачем Усатый улетел в Германию?