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Депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил сегодня книгу «Гражданское общество Республики Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны». Издание, основанное на обширной библиографии, отражает растущую активность на территории Республики Молдова сети НПО и средств массовой информации, финансируемых из-за границы, при серьезном вмешательстве во внутренние дела страны.

Автор утверждает, что эта сеть НПО превратилась в спрута, проникшего во все ветви власти, СМИ и науку. В работе представлены конкретные данные о том, кто финансирует эти организации, когда и кому переводятся миллионы евро и долларов, чтобы очернить одних политиков и партии и поддержать других. Документы, на которых основано исследование, собирались в течение нескольких лет, каждая фраза подтверждена цитатой и источником.

Согласно исследованию, с 1992 года и по настоящее время количество НПО в стране резко увеличилось – с 38 до почти 14 тысяч. Цырдя утверждает, что это связано с подписанием Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС и Плана действий Молдова-НАТО. Согласно информации, представленной в книге, в этих 14 000 НПО работают тысячи волонтеров.

– Эта армия, финансируемая из внешних источников, участвует в определенных политических войнах. Эти НПО используются в качестве инструмента для внешнего руководства страной, захвата разума, невооруженного завоевания гибридного типа, – сказал Цырдя.