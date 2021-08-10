Цырдя: Новое правительство кишит людьми Плахотнюка и Филата. Ради этого были митинги?

Цырдя: Новое правительство кишит людьми Плахотнюка и Филата. Ради этого были митинги?

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Буду краток. Новое правительство кишит людьми Плахотнюка и Филата.

Но чтобы абсурд перешёл в маразм, они же обещают бороться с коррупцией.

Просто сделайте глубокий вдох и выдох. И хорошо подумайте, что это?

Ради этого были все эти митинги, трактористы, комбатанты, маршрутчики? Чтобы вернуть вот этих граждан к власти?

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Комментарии (1)

  1. Соросёнок Цырдя забыл, что Додон тоже человек Плахотнюка! Что же он не кричал об этом???

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