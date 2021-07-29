Цырдя “нокаутировал” Гросу на заседании парламента (ВИДЕО)

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Депутат от Блока коммунистов и социалистов напомнил Игорю Гросу о том, как 7 ноября 2014 года он участвовал в секретном заседании кабинета министров и голосовал за решение о выделении 9,5 млрд леев из НБМ трём проблемным банкам, став таким образом соучастником “кражи века”. Цырдя отметил, что после этого Гросу не имеет морального права ни говорить о ворах и бандитах в парламенте, ни претендовать на должность спикера, и вообще он должен находиться за решёткой, а не на свободе.

– Вы меня очень насмешили своими заявлениями о ворах и бандитах, учитывая, что вы входили в три правительства олигархов и бандитов вместе с Плахотнюком и Филатом. Вы были частью власти, которая совершила самые громкие в истории страны преступления: я имею в виду миллиард, аэропорт, Ландромат, приватизацию ВЕМ, многое другое. Вы участвовали в краже миллиарда, и считаете, что имеете моральное право говорить о ворах и бандитах, претендовать на должность спикера и быть на свободе, а не за решёткой, как полагается? – возмутился Цырдя.

Гросу не ответил ничего по сути вопроса, пригрозив, что подаст на Цырдю в суд.

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