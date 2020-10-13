Цырдя напомнил, как “Санду работала с Плахой и Канду” (ВИДЕО)

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Очень интересные дебаты Чебана и Санду от 2016 года.

Обратите внимание на следующие мысли Майи Григорьевны:

1. Кража миллиарда произошла в 2005-2014 годах! Напомним, что эту ахинею “толкал” Плахотнюк и его лакеи. И Майя Санду, конечно. Уточним, что “кража миллиарда” произошла 13-27 ноября 2014 года.

2. Майя Санду узнала о краже миллиарда в ноябре 2014 года. Потом заявляет, что после ноябрьских выборов 2014-го. Но из правительства Санду не уходит! Продолжает находиться в одном альянсе с теми, кто украл миллиард!

3. Майя Санду публично признается, что голосовала за выделение 5.4 млрд леев банкам Шора. Ранее она отрицала, но, будучи прижатой к стенке, призналась. Конечно, она спасала вкладчиков, как и Лянкэ. Сей “просто премьер-министр” выделил еще в ноябре 9 млрд леев!

Вот так Санду работала с Плахой и Канду. Плаха голосовал за Санду министра, Санду голосовала за Канду спикера. И вместе они спасали вкладчиков – Шора, Плахотнюка и Яралова.