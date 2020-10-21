Цырдя: На Санду работает самая крупная медийная сеть, финансируемая Соросом (ВИДЕО)

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Фонд Сороса потратил на финансирование СМИ в Молдове с 2009-го по текущий год 5108724 долларов. “Медийная сеть Сороса”, как утверждает Богдан Цырдя, включает 12 новостных порталов и платформ, 21 телеканал и 18 радиостанций. Все они, отмечает депутат ПСРМ, обслуживают Майю Санду. И это несмотря на то, что сама лидер ПДС постоянно жалуется на якобы отсутствие поддерживающих её СМИ.

– Мне смешно слышать о том, как она говорит о том, что у президента страны – самая большая медийная сеть, имея в виду три телеканала без национального покрытия. Однако только в сеть Сороса входят 12 порталов, 21 телеканал и 18 радиостанций. Все они направлены против кандидатов на левом фланге и в поддержку одного-единственного кандидата, чье имя мы хорошо знаем и которая жалуется на то, что у нее нет СМИ. А у неё-то как раз самая крупная медийная сеть, с полным покрытием, в каждом районе. Все они публикуют очерняющие материалы про других кандидатов и поют оды ей одной, – сказал Цырдя.

Майя Санду на эти заявления пока не ответила.