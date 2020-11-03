Цырдя: На кону – существование страны и наше право быть гражданами, а не скотом, как нас считают депутаты партии Санду

Второй вывод: Санду орала про фальсификации и подвоз в Приднестровье. Заблокировали участки. Но самый массовый подвоз был в Европе, в диаспоре: обзвон, подвоз, питание и даже гостиницы.

Третий вывод: голосование на votum.md: Санду – 40,6%, Усатый – 27.3%, Додон – 18.8% ! Короче, votum.md можно закрывать к чертям собачьим. Как и контору “хот дог” с её фейковыми экзит-полами по телефону!

Четвертый вывод: Усатый, который требовал запрета участков для голосования в России и Приднестровье, вышел на второе место по количеству голосов в России! Проще говоря, он треснул своих же избирателей.

Пятый вывод: после 20 лет евроинтеграции и лютой русофобии три кандидата, выступающие за дружбу с РФ, набрали больше всех голосов – 56%! Этот электорат никогда не проголосует за Санду, унирю и гей-парады.

Шестой вывод: Санду уничтожила Нэстасе (3%), Цыку (2%) и Киртоакэ (1%). Это и фейковые опросы, и компроматы, и медийная блокада. Победа Санду во втором туре будет означать их похороны. А им это надо?

Седьмой вывод: Санду удалось обмануть народ, объявив саму себя “честным и принципиальным кандидатом”. И это несмотря на десятки афер – раздача 2 га земли ГУМа, голосование за аэропорт, участие в афере ВЕМ и миллиарде, аферы с деньгами Сороса. Это удалось благодаря слаженной работе самого крупного СПРУТА в истории страны: 102 НПО из сети СОРОС – НФД-ЕФД и около сотни СМИ на западных грантах – TV 8, PROTV, JURNAL TV, TVR, Ziаrul de gardă, Newsmaker и т.д.

Восьмой вывод: Санду проиграла выборы в Молдове. Её результат – голоса диаспоры. Во втором туре их не хватит. Её электоральное поле иссякло.

Девятый вывод: многие избиратели с левого политического фланга не пришли на выборы, думая, что будет второй тур. Явка составила 42%.

Десятый вывод: Додон набрал меньше из-за того, что его голоса отняли Усатый и Иванова. Также Усатый и Санду везде носились с кульком, который Додон не брал, уводя внимание граждан от кражи миллиарда, ВЕМ, аэропорта, закрытия школ, аферы с камерами. То есть, от преступлений, в которых участвовала сама Санду и которые нанесли невиданный урон стране. Ведь каждый гражданин теперь обязан выплатить по 9 230 леев из своего кармана!