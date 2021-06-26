Цырдя: Между народом и МВФ Санду выбрала МВФ (ВИДЕО)

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Какому народу служат нынешние товарищи из президентуры, если они выступают против отмены Закона о миллиарде, против вступления в силу Закона о внутренней торговле и против Закона о функционировании языков на территории РМ? С таким вопросом депутат ПСРМ Богдан Цырдя обратился к жителям Фалешт.

Он особо отметил, что против отмены Закона о миллиарде, обязывающего всех граждан страны возвращать за свой счёт госдолг, образовавшийся в результате кражи денег из трёх банков, выступил Международный валютный фонд, и Майя Санду сделала так, как ему было угодно.

– Мы аннулировали закон, она не промульгировала это. Почему? Потому что так хочет МВФ. Между народом и МВФ она выбрала МВФ, – сказал Цырдя.

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